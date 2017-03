15.000 zonnepanelen op steenfabrieken

Energieleverancier Nuon gaat 15.000 zonnepanelen plaatsen op de daken van de steenfabrieken VanderSanden Group in Spijk en Hedikhuizen.

Nuon-dochter Feenstra zorgt voor de daadwerkelijke plaatsing van deze panelen, die een gezamenlijke capaciteit hebben van ruim 4 MWp. Dit is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van zo’n 1.000 huishoudens.

Kwart van elektriciteitsverbruik

“Hiermee verduurzamen wij een kwart van ons elektriciteitsverbruik”, vertelt Vandersander-topman Jean-Pierre Wuytack. “Dit past in onze strategische missie om de meest duurzame firma in de steenbakkerijsector te worden.” Hierbij wil Nuon deze onderneming graag helpen, geeft directeur Zakelijke Markt Erik Suichies aan. “Een van de mogelijkheden is door op hun locaties zonnepanelen te installeren. Wij zijn blij dat we aan de verduurzaming van de Vandersanden Group een bijdrage kunnen leveren.”

Begin 2018 voltooid

Feenstra start na de zomer met de plaatsing van de zonnepanelen. Naar verwachting is de installatie van beide zonnedaken begin 2018 voltooid.