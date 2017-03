Zonnestroomsector zet in op slimme systemen

Auteur: Tom de Hoog

In 2016 werden 2 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd bij een omzet van € 2,5 miljard. De Nederlandse solarsector gaat dus over serieus geld. Dat de sector steeds meer inzet op slimme systemen voor het monitoren van energieopwekking en -opslag, liet de vakbeurs Solar Solutions zien.

“Partijen die omvormers produceren, maken bijna allemaal de stap naar opslag”, vertelt Rolf Heynen van beursorganisator Solar Solutions. “Het gaat om de koppeling met energieopslagsystemen en de integratie met andere duurzame technieken, zoals warmteterugwinning (wtw) en warmtepompen.”

Verschuiving naar grotere projecten

Daarbij ziet Heynen een verschuiving van de particuliere markt naar de grotere projecten. Voor particulieren blijft energieopslag, zolang salderen mogelijk is, van ondergeschikt belang, geeft hij aan. “Wel zie je nu de kleinere en modulaire systemen voor de particulier. De business voor opslag zit echter in het midden- en hogere segment. Neem sportverenigingen die overdag hun piekvermogen opwekken met pv-panelen. Die hebben ’s avonds een piek in verbruik. Door de overdag opgewekte energie slim op te slaan en ’s avonds te gebruiken kunnen zij hun capaciteitstarief verlagen. Dat is hun businesscase.”

Van consument naar prosument

Erik de Leeuw van SolarWatt gaf tijdens de vakbeurs drukbezochte workshops over het huis als energiecentrale. Ook hij ziet de markt veranderen. “Wij bedienen met onze oplossingen al jaren de installateurs die zich richten op de residentiële markt. Daarnaast is er steeds meer interesse vanuit adviseurs en woningcorporaties. Met name bij de corporaties zien we een sterke groei. Van oudsher zijn we een Duitse producent van zonnepanelen. Dat is nog steeds de basis, maar opslag en management van energie wordt steeds belangrijker. Consumenten van energie worden prosumenten. Daar willen wij bij zijn met onze pv-panelen en accu’s voor opslag. We zoomen vooral in op innovatie: zo zijn onze opslagsystemen modulair van 2,2 kWh tot 2 MWh.”

We optimaliseren bijvoorbeeld bestaande zonnecellen met allerlei lagen, waardoor je minder verlies hebt.' TU Delft-student Ivar

Hybride pvt-paneel: thermische en elektrische energie

Dat je het beste van 2 werelden kan combineren, maakt Rutger Verhoef van Triple Solar duidelijk. “Ons pvt-paneel bestaat uit een zonnecollector, waarop een pv-laag is gelamineerd. Dit werkt zowel thermische als elektrische energie op. In plaats van een bron in de grond of een buitenventilator is bij onze oplossing de bron op het dak van een gebouw gesitueerd. Door de dubbele functie maak je daarbij optimaal gebruik van het dakoppervlak. Het basisprofiel bevat water met een antivriesmiddel (glycol) en deze door TNO gecertificeerde panelen werken als een warmtewisselaar. De panelen behalen een COP tussen de 4 en 5.” Volgens Verhoef maken vooral zwembaden hiervan gebruik. “Die moeten het hele jaar door verwarmd worden; de terugverdientijd is daar dan ook kort.”

Dunnere zonnecellen en energietransportsystemen

Op de stand van groothandel Rexel staan TU Delft-studenten Rutger, Eelco en Ivar in laboratoriumjassen (zie bovenstaande foto). Zij presenteren aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar zonnestroomopwekking. “We optimaliseren bijvoorbeeld bestaande zonnecellen met allerlei lagen waardoor je minder verlies hebt”, legt Ivar uit. “Daarnaast ontwikkelen we nieuwe concepten voor zonnecellen, bijvoorbeeld dunnere cellen op basis van onder meer barium.” Medestudent Rutger toont een matte wafer met een soort kristalstructuur die minder reflecties vangt, waardoor het een doffe indruk geeft. “Daar zijn we echt trots op.” Ivar voegt toe: “Ook kijken we naar energieopslag, waar we met een zonnecel energie omzetten naar waterstofgas. Daardoor is het eenvoudiger te transporteren.” Daarna zegt Eelco: “We onderzoeken ook hoe je moet moduleren en optimaal installeert. Bijvoorbeeld kijken we met behulp van speciale software naar de beste oriëntatie voor zonnepanelen (effecten van schaduw), maar ook de elektrotechnische componenten van een installatie nemen we wetenschappelijk onder de loep. Er is nog veel te verbeteren!”

Wij maken het nu mogelijk om eenvoudig domotica toe te voegen, zodat de klant ‘op afstand’ de apparaten kan bedienen.' Bruno van BOst, Solar Edge

Koppeling met domotica

Bij Solar Edge meldt sales manager Bruno van Bost dat aansturen en monitoren van systemen alle aandacht heeft. “Wij zijn actief in de residentiële markt, klein zakelijk maar ook de grote - grondgebonden - projecten. De basis is de Solar Edge-omvormer voor de zonnepanelen met de power optimizer plus de bijbehorende cloudgebaseerde monitoring. Daarbij is het systeem aan te vullen met opslagcapaciteit en device control met domotica. Er zijn al veel domoticasystemen op de markt, maar niet die zonnepanelen integreren. Wij maken het nu mogelijk om eenvoudig domotica toe te voegen, zodat de klant ‘op afstand’ de apparaten kan bedienen. Opslag bieden we ook, waarbij we AC- en DC-koppelingen bieden wat weer te maken heeft met efficiënte benutting, dat alles onder de noemer Smart Energy Management.”