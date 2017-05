Antidumping maatregels invoer zonnepanelen onder de aandacht

Een seminar behandelt de antidumping- en anti-subsidiemaatregels op de invoer van zonnepanelen en cellen van Chinese oorsprong. Onder meer wordt behandeld hoe risico’s op navorderingen van de douane te voorkomen zijn.

De organisatie van het seminar is in handen van Kneppelhout & Korthals advocaten, samen met ‘Green Lane’, het Europese netwerk van het in het douanerecht gespecialiseerde advocatenkantoren. Het seminar vindt plaats op 11 mei 2017 in de Maassociëteit in Rotterdam en is relevant voor onder andere importeurs en logistiek dienstverleners.

Het programma bestaat uit presentaties van vertegenwoordigers van internationale belangenorganisaties als de China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Solar Power Europe en meer.

