283 zonnepanelen op dak studentenflat in Delft

Op de daken van een studentenflat van DUWO op de campus van de TU Delft zijn vorige week 283 zonnepanelen geplaatst dankzij een crowdfunding-project via Greencrowd. Via de website van het crowdfunding-platform waren de panelen binnen anderhalf uur uitverkocht. De panelen leveren stroom aan 42 deelnemers. Energiecoöperatie Qurrent neemt de stroom af.

De gemeente Delft heeft als ambitie om de CO 2 -uitstoot binnen drie jaar met 35% te verminderen. In 2050 is Delft 100% energieneutraal. “Met dit soort initiatieven kunnen ook mensen zonder geschikt dak tóch stroom met eigen panelen opwekken, maar dan op het dak van een ander,” aldus wethouder Brandligt, met in zijn portefeuille onder meer duurzame ontwikkeling. “Zo heeft studentenhuisvester DUWO een deel van haar dak beschikbaar gesteld in het kader van Delft Solar City. Energiecoöperatie Qurrent zorgt voor de levering van de stroom.”

NIeuwe technieken voor lager energieverbruik

De zonnepanelen worden geplaatst op het dak van een groot studentencomplex aan de Rotterdamseweg. Het dak is ter beschikking gesteld door woningcorporatie WoonGoed 2-Duizend en studentenhuisvester DUWO. Voor DUWO past die bijdrage aan het Delft Solar Cityproject goed in het eigen duurzaamheidsbeleid beaamt Michiel Ensink, vestigingsdirecteur van DUWO Delft: “We draaien mee in de frontlinie van de ontwikkeling van nieuwe technieken die een lager energieverbruik en dus lagere kosten voor onze huurders kunnen betekenen. Zo organiseren we bijvoorbeeld ook al jaren de Student Energy Race, waarmee studenten elke winter fors op hun energie besparen en doen we ook mee aan The Green Village op de TU-campus.”

Stimuleren om zelf groene stroom op te wekken

Over de rol van Qurrent in het project zegt directeur Richard Klatten: “De gemeente Delft stimuleert haar inwoners op allerlei manieren om zelf groene stroom op te wekken. Wij zijn er als landelijke energiecoöperatie op ingericht om dit zo eenvoudig mogelijk te maken. Het mooie is dat je de stroom die je op andermans dak opwekt in mindering kunt brengen op je eigen stroomrekening. Als lid van Qurrent krijg je dit automatisch verwerkt op je maandelijkse energierekening.” Eerder werd al bekend dat DUWO een studentenflat in Den Haag aansluit op het warmtenet.

Bron: DUWO