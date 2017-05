Grotere focus op hernieuwbare energie en digitalisering

De Vaillant Group presenteerde zijn cijfers over 2016 en een vooruitblik op het eerste kwartaal van 2017 op de jaarlijkse digitale persconferentie op 15 mei 2017. In 2016 kwam de omzet op € 2.403 miljard uit.



De Vaillant Group maakte een goede start aan 2017. “We kunnen terugkijken naar een succesvol 2016 en verwachten dit jaar een gematigde omzet- en inkomsten”, vertelt CEO Carsten Voigtländer van Vaillant Group.

Gedurende een persconferentie werd toegelicht dat er in de toekomst een grotere focus ontstaat op technologieën rondom hernieuwbare energie. Daarnaast komt de nadruk meer te liggen op digitale producten en diensten en groeimarkten buiten Europa.

China vormt de belangrijkste markt voor Vaillant buiten Europa. Daar steeg de verkoop met 26 procent ofwel 33 procent na het doorvoeren van de wisselkoers. Vaillant is in China de meest aanwezige Europese aanbieder van verwarmingstechnologie.

Uitbreiding met warmtepompen

Om in te spelen op trend van hernieuwbare energietechnieken breidt de organisatie uit met warmtepompen. Vaillant merkte in 2016 al op dat er een duidelijke stijging in de vraag was naar deze milieuvriendelijke technologie. Deze trend blijft ook in 2017 zichtbaar.

“De omzet van warmtepompen steeg met meer dan 30 procent in het eerste kwartaal van 2017”, laat Voigtländer weten. “De grootste winsten zien we in Duitsland, Nederland, Polen, Spanje en Turkije. Op dit moment verkoopt de Vaillant Group warmtepompen in 36 landen.” Om de verkoop in deze categorie uit te breiden, verhoogde de groep de productiefaciliteit.

Investering in Research & Development Center

De organisatie produceert sinds begin 2017 warmtepompen in haar hoofdkwartier in Remscheid. Er wordt € 54 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling en van een nieuwe research & development center.