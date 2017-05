Nationale Duurzame Huizen Route heeft 700 deelnemers

De Nationale Duurzame Huizen Route heeft zijn 700ste deelnemer geworven. Peter en Harriët Vermaas uit Nieuw-Amsterdam hebben met hun Nul op de Meter-woning deze mijlpaal bereikt.

De eerste twee zaterdagen van november 2017 is er weer de gelegenheid om deel te nemen aan de Duurzame Huizen Route. “23 jaar geleden kochten we deze jaren 80 woning”, geeft huiseigenaar Peter Vermaas aan. Samen met zijn vader bouwde hij een windmolen met een spanwijdte van 3 meter. “Goed voor een kleine 500 wattpiek.”

Verder werden er een zonneboiler en voor 600 wattpiek aan zonnepanelen op het dak geplaatst. Enkele jaren later werd de windmolen afgebroken en in 2013 kwam er voor 6.6 kWp aan zonnepanelen bij. In de jaren erna werd nog een HR-luchtwaterpomp, werd de gehele woning geïsoleerd en werden er meer aanpassingen gedaan zoals een nieuwe HR-ketel.

De Nul op de Meter-woning van Vermaas is een van de 700 woningen die tot dusver zijn aangemeld voor de Duurzame Huizen Route. Bekijk ook de website van de Duurzame Huizen Route.