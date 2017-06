De Green Deal Aardgasloze wijken laat gemeenten en partijen aan de slag gaan met het creëren van aardgasvrije wijken. Onder andere de gemeenten Almere, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad zijn betrokken bij de deal.

Naast de deelnemende gemeenten, doen diverse marktpartijen mee aan de Green Deal Aardgasvrije weken. Zo zijn Enexis en Alliander betrokken bij de deal, evenals Netbeheer Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Doel van de Green Deal is om aan de slag te gaan met de realisatie van aardgasvrije wijken. Gemeenten doen dit samen met de eerder genoemde partners en eventuele andere stakeholders. Het traject om ruimte te creëren in bestaande regelgeving is in gang gezet, maar wordt op zijn vroegst in 2018 van kracht.

In de tussenliggende periode gaan partijen alvast aan de slag, op vrijwillige basis, om samen ervaringen op te doen en daarmee de in gang gezette wijziging van regelgeving te ondersteunen.