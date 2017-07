6 miljard euro voor SDE+

De najaarsronde van SDE+ heeft een budget van € 6 miljard. Dat wordt aangegeven in de SDE+ Aanwijzingsregeling SDE-categorieën najaar 2017 die op 12 juli in de Staatscourant is gepubliceerd.

De openstellingsronde SDE+ najaar 2017 loopt van dinsdag 3 oktober 2017, 9.00 uur tot donderdag 26 oktober 2017, 17.00 uur.

De regeling komt in grote lijnen overeen met die van de voorjaarsronde. De belangrijkste wijzigingen betreffen de categorie zon-PV: een verlaging van het basisbedrag en het verkorten van de realisatietijd voor zon-PV < 1 MWp van drie naar anderhalf jaar.

eLoket

Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 3 oktober, 9.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. Een paar weken voor de openstelling van de regeling is het mogelijk om uw subsidieaanvraag in concept klaar te zetten in het eLoket. Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ najaar 2017 en het eLoket vindt u via SDE.

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.