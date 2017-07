Eerste van 1.250 slimme laadpalen in Limburg en Brabant

Nuon-Heijmans plaatste de eerste van 1.250 slimme laadpalen voor elektrische auto’s in Gemert (Noord-Brabant) en Horst aan de Maas (Limburg).

“Mooi dat de eerste laadpalen nu geplaatst worden”, aldus Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van Noord-Brabant. “Deze aanbesteding laat zien dat marktpartijen veel potentie zien in elektrische auto’s en de diensten eromheen, zoals slim laden.”

Nieuwste generatie laadpalen

De laadpalen die geplaatst worden zijn van de nieuwste generatie. Iedere laadpaal verdeelt het beschikbare vermogen over verschillende auto’s die aangekoppeld staan. De palen beschikken elk over twee laadpunten. Als de ene auto vol is, krijgt de andere auto vanzelf meer laadvermogen. Ook worden voor het eerst de door ElaadNL ontwikkelde cybersecurity-eisen voor laadpalen toegepast, waardoor de laaddata van elektrische rijders nog beter beveiligd is.

De provincie werkt nauw samen met netwerkbedrijf Enpuls, een dochterbedrijf van Enexis Group, om het elektrisch rijden via het energienet voor iedereen betaalbaar te houden. Elektrische rijders in beide provincies kunnen hun auto voortaan laden op 100% windenergie, afkomstig van een van de windparken van Nuon, waarmee de milieubelasting drastisch af.