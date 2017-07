Salderingsregeling blijft tot 2023

De salderingsregeling wordt verlengd tot 2023, zo blijkt uit een kamerbrief van minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Het uitstel betekent dat een nieuw kabinet zich moet buigen over een eventuele aanpassing van de regeling. Tot 2023 blijven consumenten gewoon gebruikmaken van de salderingsregeling, waarmee zij terug geleverde stroom aan het net verrekend krijgen.

Onlangs publiceerden we een artikel over de najaarsronde van de subsidieringsregeling SDE+, met een budget van € 6 miljard. De regeling stimuleert de ontwikkeling naar een volledig duurzame energievoorziening in Nederland. Deze interessante financieringsmethodieken, gecombineerd met het langer aanblijven van de salderingsregelen, kan voor een vernieuwde interesse zorgen in duurzame energie.

