Conceptadvies ECN basisbedragen SDE+ 2018

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) bracht een conceptadvies uit over de basisbedragen 2018 voor hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte. Het conceptadvies SDE+ 2018 is nu beschikbaar.

ECN en DNV GL nodigen belanghebbenden uit om hierop een reactie te geven. Nadere informatie over deze consultatie is te vinden via de website van ECN. Het indienen van schriftelijke reacties kan tot uiterlijk 11 augustus 2017.

Het ministerie van Economische Zaken gaf opdracht voor het conceptadvies. Lees het conceptadvies op de website van RVO.nl.