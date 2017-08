Batterijoplossing slaat duurzame energie op

IKEA komt met een batterijoplossing, waarmee duurzaam opgewekte energie kan worden opgeslagen.

Daarvoor is de Zweedse producent van interieurartikelen een partnership gestart met Solarcentury, zo meldt Pocketlint. De batterij kan de hoeveelheid elektriciteit die gebruikers beschikbaar krijgen uit hun duurzame energieopwekking verdubbelen.

Het gemiddelde huis gebruikt ongeveer 40% van de elektriciteit opgewekt van zonnepanelen en de resterende 60% wordt teruggestuurd naar het net. Door de opslagmogelijkheid stijgt het percentage bruikbare elektriciteit naar ongeveer 80%.

Op de Britse website van IKEA is het nu al mogelijk om meer informatie op te vragen over het batterijsysteem. Op de Nederlandse website is dat nog niet het geval.