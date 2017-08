Nieuwe zonnepanelenfabrikant met duurzaam productieproces

In Zaanstad komt de nieuwe zonnepanelenfabriek van Energyra, die per jaar ongeveer 350.000 pv-cellen moet leveren. Opmerkelijk is de duurzaamheid van het productieproces, waarbij onder andere geen loodhoudende soldeer meer nodig is.

Foto: Andreas Gücklhorn op Unsplash

De nieuwe technologie met minder lood komt van Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten, zo meldt Trouw. De 350.000 panelen die de fabriek kan produceren kunnen stroom leveren voor ongeveer 30.000 huishoudens.

Het is voor het eerst in Nederland dat een bedrijf pv-cellen op dergelijke schaal verkoopt. Naast het feit dat er geen loodhoudende soldeer meer nodig is voor de panelen wordt de printplaat fluorvrij gemaakt. De panelen krijgen een lange levensduur van 30 jaar.