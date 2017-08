100 voetbalvelden aan zonnepanelen op daken melkveebedrijven

Op de daken van 310 melkveebedrijven die lid zijn van FrieslandCampina, komen in het totaal ruim 416.000 zonnepanelen. Deze panelen zijn gezamenlijk goed voor een oppervlak van zo’n 100 voetbalvelden.

Het ministerie van Economische Zaken heeft namelijk ruim € 200 miljoen SDE+subsidie toegekend om deze panelen te installeren. Dit is een belangrijke stap voor het Solar-programma van dit internationale zuivelbedrijf, dat zich richt op de versnelling van de installatie van zonnepanelen op de daken.

Huurdakoplossing komt uit Solar-programma

Een van de resultaten van het Solar-programma is de zogeheten dakhuuroplossing, die ze samen met GroenLeven Heerenveen heeft ontwikkeld. Dit bedrijf voert de installatie uit.

De dakhuuroplossing is bedoeld voor melkveebedrijven met daken met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2. Groenleven voorziet dit dak van zonnepanelen en zorgt voor de aansluiting, monitoring, financiering, garanties en onderhoud. De melkveehouder krijgt een jaarlijkse vergoeding van € 3 tot € 4 per paneel voor het beschikbaar stellen van het dak en kan de groene stroom gebruiken zonder zelf te investeren in zonnepanelen. Hij kan jaarlijks besluiten om de installatie en de bijbehorende SDE-subsidiegelden over te nemen.

Voorzien in elektriciteitsbehoefte

Een deel van de zonnestroom gebruikt FrieslandCampina om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de haar Nederlandse productielocaties en kantoren. In het totaal wekken alle zonnepanelen gezamenlijk 20% op van de stroom voor de Nederlandse productielocaties en kantoren van de zuivelonderneming. Dit staat gelijk aan 33.000 huishoudens. In het totaal hebben al ruim 1.600 FrieslandCampina-melkveebedrijven zonnepanelen.

Naast de dakhuuroplossing werkt FrieslandCampina aan oplossingen voor daken, die kleiner zijn dan 1.000 m2. Zo wil dit bedrijf en zijn leden het elektriciteitsverbruik in de zuivelketen volledig dekken. Deze oplossing is onder meer het gevolg van de jaarlijkse verbetering van 2% energie-efficiëntie, waaraan deze onderneming zich heeft geconformeerd, in navolging van de Nederlandse zuivelsector. In het najaar van 2017 volgt een 2e intekenronde voor het Solar-programma.