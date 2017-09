Eerste bedrijf met zonnestroom op Flight Forum

Als eerste bedrijf op het Eindhovense Flight Forum heeft Stabilo International bijna 1.900 zonnepanelen op haar dak geplaatst.

Samen wekken deze zonnepanelen zo’n 500 megaWattuur per jaar op. Dat is goed voor zo’n 150 huishoudens. Binnen een halfjaar verdubbelt dit bedrijf deze installatie. Uiteindelijk heeft Stabilo International het doel om verschillende bedrijven op dit bedrijventerrein van duurzame stroom te voorzien.

Het Brabantse bedrijf SolisPlan heeft dit systeem ontworpen en gerealiseerd. Hiervoor heeft deze onderneming het Autarco-systeem gebruikt. Deze investering is mede mogelijk dankzij de landelijke SDE+subsidie. Stabilo is op dit moment al zelfvoorzienend in haar energie.