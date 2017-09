Afvalwater zuiveren met duurzame energie

Waterschapsbedrijf Limburg is gestart met de plaatsing van 33.000 zonnepanelen, die 40% van de benodigde energie duurzaam opwekken.

Deze zonnepanelen staan nu op de daken van het kantoor in Roermond en op het dak van het bedrijfsgebouw van de rioolwaterzuivering in Heugem. Uiteindelijk verschijnen de panelen op alle 17 rioolzuiveringsinstallaties, die verspreid staan door heel Limburg. De panelen wekken gezamenlijk 8.570.000 kWh per jaar op.

Duurzame energie van zon en slib

“Dankzij deze zonnepanelen verduurzamen we ons energieverbruik kostenneutraal met 12,3%”, vertelt Michel Bouts (zie foto), lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. “Daarnaast levert het ons een netto kostenbesparing op van gemiddeld € 230.000 per jaar.” Dit bedrijf wekte al 28% van zijn duurzame energiebehoefte op duurzame wijze op: het vergist het slib dat overblijft in het zuiveringsproces en zet het biogas om in elektriciteit. Door de plaatsing van de zonnepanelen komt dit bedrijf op zijn doelstelling 40%.

Jaarlijks produceert Waterschapsbedrijf Limburg 100.000 ton zuiveringsslib en 150 miljoen m3 aan gezuiverd afvalwater. Dit water komt van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven. De aanschaf van de 33.000 zonnepanelen kostte € 14,5 miljoen.