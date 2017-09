Platform met tips over omgevingswet energietransitie

Stroomversnelling heeft vorige week het platform Omgevingswet & energietransitie gelanceerd. Dit platform bundelt voor onder meer gemeenten en woningcorporaties tips en voorbeelden over de omgevingswet en de energietransitie.

Het platform Omgevingswet & energietransitie geeft aan wat er met de Omgevingswet verandert, als die naar verwachting in 2020 ingaat. Eén van de doelen is dat gemeenten meer regie krijgen in de energietransitie.

Tips aan gemeenten voor Omgevingswet

De Omgevingswet heeft als doel om het omgevingsrecht eenvoudiger te maken. Het helpt gemeenten voor de randvoorwaarden de energietransitie te scheppen en te bevorderen dat op het goede moment de juiste investeringsbeslissingen worden genomen. Op lokaal en regionaal niveau kan het best worden bekeken wat de besparingsmogelijk­heden zijn, welke duurzame alternatieven geschikt zijn om in de warmtevraag te voorzien en in welk tempo de transitie vorm kan krijgen. De gemeente legt in een Omgevingsplan, tevens lokaal energie- en warmteplan, vast op welke wijze en met welke instrumenten de verduurzaming vorm krijgt.

Deze site biedt inspiratie en informatie aan gemeentebestuurders en beleidsmedewerkers die zich willen voorbereiden, zodat ze in 2020 klaar staan om volgens de Omgevingswet te werken. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Stroomversnelling deze site opgesteld. De site is te bezoeken op Stroomversnelling.nl/omgevingswet.

Beeld: screenshot platform Omgevingswet & energietransitie