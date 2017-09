14.000 zonnepanelen op hoofdkantoor en distributiecentrum

Vorige week heeft supermarktketen Jumbo op haar hoofdkantoor en distributiecentrum in het Brabantse Veghel 14.000 zonnepanelen in gebruik genomen. Deze wekken jaarlijks 2.187.000 kWh op.

Dit is een belangrijke stap is de realisatie van Jumbo’s Klimaatplan. “We willen in 2020 een energiebesparing van 20% en een CO 2 -reductie van 50% ten opzichte van 2010 realiseren”, vertelt CCO Colette Cloosterman-van Eerd. “De zonnepanelen op ons dak dragen hieraan mee.”

Met de energie van de panelen kan Jumbo zo’n 560 huishoudens een jaar lang van energie voorzien. Dit project is een van de 5 grootste projecten met zonne-energie in Nederland. Onder meer KiesZon heeft voor de realisatie gezorgd.