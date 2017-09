Esthetische innovatie maakt zonne-energie breder inzetbaar

Deze week heeft het Energie Onderzoekscentrum (ECN) samen met printspecialist TS Visuals, architectenbureau UNStudio, ontwerpadviseur Design Innovation Group, gevelbouwer Aldowa en de Hogeschool van Amsterdam de innovatie Dutch Solar Design-gevelelement gepresenteerd.

Dit gevelelement is een esthetisch verantwoorde toepassing op zonne-energiewinning in de gebouwde omgeving. “Dit element maakt zonne-energie inzetbaar voor een bredere doelgroep”, laat Thijs Sepers van TS Visuals weten. “De DSD PV-gevel is eenvoudig te monteren, ziet er esthetisch aantrekkelijk uit en leidt tot een hoge, gegarandeerde zonnestroomproductie.”

Volgens hem kunnen bouwers en ontwikkelaars met deze multifunctionele gevel sneller voldoen aan de strengere nieuwbouweisen. “De meerprijs van de gevel wordt gecompenseerd door de zonnestroom die het produceert. Niets staat succes van deze gevel in de weg.”

Tijdens de internationale energiebeurs EU-PVSEC zijn de eerste demonstratiemodellen getoond. "Ons doel is dat we met deze geïntegreerde oplossing de Nederlandse maakindustrie weer terug op de kaart zetten", aldus ECN-onderzoeker John van Roosmalen (rechts op bovenstaande foto).