6.000 zonnepanelen op fietsfabriek

Volgend jaar komen op het dak van de fietsfabriek van Gazelle in Dieren 6.000 zonnepanelen. Huishoudens profiteren van de energie, die deze panelen opwekken.

In totaal beschikt het dak van de fabriek van deze fietsleverancier over een oppervlak van 20.000 m2. “Huishoudens hebben niet altijd een dak dat voor zonnepanelen is geschikt, terwijl steeds meer mensen geïnteresseerde zijn”, merkt algemeen directeur Huub Lamers van Koninklijke Gazelle. “Met dit project hebben mensen in Dieren en omstreken wél groene stroom en profiteren zij van de voordelen, zonder dat ze zelf ook maar één paneel op het dak hebben.”

Huishoudens profiteren van vrijstelling energiebelasting

Huishoudens die meedraaien in het project investeren in de zonnepanelen en profiteren van de vrijstelling van energiebelasting. Aangezien de fietsfabrikant de onderhoudskosten voor haar rekening neemt, dragen huishoudens bij storingen en schade geen risico. Gedurende 15 jaar genieten de huishoudens in het postcodegebied van de voordelen van groene stroom.

Gemeente Rheden: eerste 10 zonnepanelen

Ook wethouder Nicole Olland van de gemeente Rheden is enthousiast over dit initiatief. “Het sluit heel mooi aan bij de duurzame ambities van de gemeente. De uitdaging is om onze energievoorziening om te buigen van fossiel naar duurzaam. Deze energietransitie is een maatschappelijke opgave, waarvoor we iedereen nodig hebben: bedrijfsleven, scholen, inwoners en overheid. Dat Gazelle hierin haar verantwoordelijkheid neemt, is geweldig. Daarom steunen we het project en nemen we de eerste 10 zonnepanelen af."