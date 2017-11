Energiebedrijf wekt zelf zonne-energie op

Vanaf vandaag leveren 120 zonnepanelen op het dak van het Bossche kantoor van energiebedrijf Essent een deel van de stroom die dit bedrijf gebruikt. Deze panelen hebben een totaalvermogen van 30.000 kWh.

“Alle energie die we als Essent gebruiken, wordt duurzaam opgewekt”, geeft Essent-directeur Energie+ Sander Leenders aan. “We gebruiken zo’n 210.000 m3 groen gas voor het verwarmen van kantoorruimtes en 6 gigaWattuur stroom per jaar. Die stroom kwam eerst enkel van windenergie, maar vanaf vandaag ook van zonne-energie.”

Haar servicepartner Volta Solar uit het Limburgse Heerlen heeft deze panelen in anderhalve week tijd geplaatst. “Dit bedrijf is onze specialist op het gebied van zonnepanelen”, laat Leenders weten. “We wilden dan ook graag dat het de panelen op ons kantoor plaatste.”

Onderdeel investeerder in windmolenparken

Essent is de grootste leverancier en installateur van zonnepanelen in de consumentenmarkt. Ze beschikt over 2 vestigingen: in ’s-Hertogenbosch en in Zwolle. Daarnaast is dit energiebedrijf sinds juli 2016 onderdeel van Innogy, investeerder in windmolenparken in Nederland en Europa. Door omvangrijk in te zetten op duurzame stroom en biogas, wil Essent Nederland helpen om de volgende stap in de energietransitie te zetten.