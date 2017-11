Open Source-bijeenkomsten over energiebesparing in bestaande utiliteitsbouw

Duurzaam Gebouwd-partner Merosch organiseert eind november in samenwerking met Energiemissie 2 zogenoemde Open Source-sessies. Het centrale thema is 'Energiebesparing in de bestaande utiliteitsbouw' en aan bod komen onder andere actuele ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving en praktijkvoorbeelden.

Binnen de Open Source-bijeenkomsten wordt naar aanleiding van de aanmeldingen en de aangegeven kennis het definitieve programma en de sprekers samengesteld. De voorlopige schets van het programma is als volgt:

1. Welkom/introductie

2. Voorstelronde deelnemers

3. Actuele ontwikkelingen wet- en regelgeving (EPA, EED, Wet milieubeheer, etc.)

4. Praktijkvoorbeelden “Er is zoveel te verdienen” (Energiemissie)

Pauze

5. Uw bijdrage

6. Uw bijdrage

7. Monitoringservaringen uit de praktijk (Merosch)

8. Afsluiting/borrel

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 27 november en dinsdag 28 november. Hieronder vindt u meer informatie over de tijden en de locaties.

Maandag 27 november 13.30 tot 17.00 uur in Bodegraven aan de Klipperaak 201

- U kunt uw auto makkelijk parkeren op het terrein, er zijn ook laadpalen aanwezig.

- Als u met de trein komt, kunnen wij u ophalen bij het station.

Dinsdag 28 november 13.30 tot 17.00 uur in Amsterdam aan de Wibautstraat 150

- In de Viltenzaal

- Informatie over parkeren en openbaar vervoer (stopt voor deur).

Meer informatie

Meer informatie over de bijeenkomst leest u op de website van Merosch. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar er wordt wel een actieve bijdrage verwacht. Aanmelden voor een van de bijeenkomsten verloopt via het aanmeldingsformulier.