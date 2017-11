Nieuw bedrijfsonderdeel voor eigen duurzame projecten

In het nieuwe bedrijfsonderdeel Smart Energy brengt Croonwolter&dros duurzame energieprojecten onder, die deze TBI-onderneming zelf ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert.

Aan de basis van Smart Energy ligt het samenbrengen van expertises, die in de verschillende TBI-ondernemingen aanwezig zijn. “Het gaat hierbij met name over projectontwikkeling en financiering”, vertelt energieconsultant Fabio Pisano van Croonwolter&dros. “Door zelfstandig projecten te ontwikkelen en te financieren, bieden we klanten een andere vorm van dienstverlening aan. Ze betalen hierbij voor het energieverbruik van het object en niet meer voor het bezit van de totale installatie.” De TBI-dochter beschikt zelf over technische dienstverlening.

Bijdragen aan energietransitie

De energietransitie levert nieuwe perspectieven op voor de technisch dienstverlener. “We zien dat de aandacht voor verduurzaming een toevlucht neemt, mede dankzij de technische, financiële en bedrijfseconomische mogelijkheden”, geeft Pisano aan.

Daarnaast wil Croonwolter&dros bijdragen in de energietransitie. “We hebben gekeken welke type diensten aansluiten bij de klantambities”, laat manager Exploitatie Edwin Normann weten. “We zien de trend dat eigenaren wel willen investeren in een duurzame leefomgeving, maar niet altijd de financiering rond krijgen. Omdat de urgentie en het bewustzijn hoog, is nemen we zelf onze verantwoordelijkheid door duurzame projecten te ontwikkelen en te financieren. Dat doen we inmiddels al voor verschillende eigenaren.”

Breder aanbod dankzij gebundelde expertise

De gebundelde expertise in Croonwolter&dros Smart Energy geeft de mogelijkheid om een divers aanbod aan te bieden, in de vorm van projectontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie. “Denk bijvoorbeeld aan de inzet van zonne-energie (Solar), Warmte/Koude-Opslag (WKO) en Energiecentrales, gedreven op de verbranding van biomassa”, vertelt Normann. Bij oprichting van dit nieuwe bedrijfsonderdeel zijn inmiddels verschillende projecten ondergebracht, waaronder de regionale duurzame energieleverancier MeppelEnergie en diverse Solar-projecten die duurzame energie opwekken en leveren.