Ruim 15.000 zonnepanelen op 1 dak

Jammer dat in het artikel over de 15.000 zonnepanelen bij Rhenus Contract Logistics niet is gegoogled voordat men roept over het project met het grootste opwekvermogen. In Groningen zijn in het project Woldjesspoor ruim 43.000 zonnepanelen toegepast wat dus bijna 3 x groter is. https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14524/43-000-zonnepanelen-zonnepark-woldjerspoor-in-gebruik-genomen

Bé van der Heide | maandag 27 november 2017 @ 08:26 uur