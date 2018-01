Energieopslag en Duurzame Energie vormt trend voor 2018

De energietransitie is in volle gang. Logisch, gezien de strakke Europese doelstellingen die we in 2050 moeten behalen. De bouw- en vastgoedsector moet zorgen voor 20 procent minder energieverbruik. Daarnaast moet 20 procent van het totale energieverbruik afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.

BENG-eisen gaan van kracht op 1 januari 2021 en zorgen voor een eerste impuls richting een vastgoedvoorraad die gebruikmaakt van duurzame energieopwekking. Diverse initiatieven zorgen in Nederland voor enerzijds een stimulans van de plaatsing van zonnepanelen op particuliere woningen, anderzijds voor het gezamenlijk opzetten van windparken en decentrale energieopwekking.

Naarmate leefomgevingen meer gebruik maken van Smart Grids, wordt de inrichting van het elektriciteitsnetwerk belangrijker. Een veelgehoord kritiekpunt op het all-electric maken van woningen is de piekbelasting en de afwezigheid van energieopwekking in de grauwe en donkere winterdagen.

Om die reden krijgt energieopslag een belangrijk onderdeel binnen dit thema. Kansen rondom het werken met batterijen en het uitwisselen van energie met auto’s worden langzaam zichtbaar voor partijen die zich bezighouden met verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Lees meer over Energieopslag en Duurzame Energie

Lees meer artikelen over het thema Energieopslag en Duurzame Energie in het thema-dossier. Hier vindt u diverse artikelen, van marktvisies tot projecten en nieuwsberichten. Bekijk daarnaast een overzicht met alle thema's van 2018.