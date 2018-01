Financieringsprogramma voor oplossingen in energieopslag

Er komt een omvangrijk financieringsprogramma om klanten te ondersteunen bij hun investeringen in oplossingen voor energieopslag. Dit laten Siemens Financial Services (SFS) en het pas opgerichte Fluence weten.

Dit nieuwe programma biedt klanten mogelijkheden op het gebied van leasing en projectfinanciering. Hierbij kunnen ze gebruikmaken van 3 energieopslagplatforms van Fluence. Dit heeft als doel om de totale systeemkosten van energieopslag verder omlaag te brengen. Daarnaast moet het de groei van dit segment van de energiemarkt versnellen.

Groeiende markt

Volgens SFS-topman Roland Chalons-Browne staat zijn bedrijf met een aanzienlijk kapitaal klaar om in te spelen op de behoeften van de groeiende markt voor energieopslag. “Zo bieden we klanten toegang tot zowel geavanceerde energieopslagtechnologie als het kapitaal dat nodig is om energieopslagprojecten te realiseren – ongeacht omvang of regio.”

Siemens en AES Energy Storage hebben begin jaar gezamenlijk Fluence opgericht om klantspecifieke oplossingen aan te bieden op het gebied van energieopslag en de door klanten en financiële instellingen gevraagde dienstverlening daaromheen. “Met dit programma kunnen we onze klanten een breed spectrum van kapitaaloplossingen aanbieden”, geeft Fluence-topman Stephen Coughlin aan. “Dit varieert van small-ticketleasing tot grootschalige projectfinanciering.”

Hij weet dat financiering vaak wordt gezien als een obstakel. “Maar de samenwerking met SFS maakt kapitaalinvesteringen in energieopslag voor veel van onze klanten een stuk eenvoudiger. Zo kunnen ze weer verder met hun opslagprojecten.”

Energieopslag

Fluence is leverancier van ’s werelds grootste project met lithium-ion accu’s: een installatie van 100 MW/400 MWh (voor de duur van 4 uur. Deze installatie is onderdeel van AES’ Alamitos powercenter in het Amerikaanse Long Beach en is bedoeld voor de gebieden Zuid-Californië Edison en het westen van Los Angeles.

Zo’n 4 gigaWatt aan energieopslag was eind 2016 beschikbaar, laat het New Energy Finance-deel van financieel dienstverleningsbedrijf Bloomberg weten op basis van eigen onderzoek. Naar verwachting stijgt deze opslag naar 45 gigaWatt in 2024.