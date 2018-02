Gratis whitepaper belicht BENG-eisen en succesprojecten

De whitepaper 'BENG: de volgende stap in verduurzaming' belicht de BENG-eisen die vanaf 2020 voor nieuwe bouwaanvragen gelden. Aan bod komen berekeningsmethodieken, succesprojecten en mogeljke subsidies die bruikbaar zijn om BENG te bouwen.

Om de Nederlandse gebouwde omgeving CO 2 -neutraal te krijgen is er nog een lange weg te gaan. De eisen omtrent Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) vormen een belangrijke tussenstap om nieuwe gebouwen energieneutraal te maken. Het huidige eisenpakket van EPC 0,4 wordt binnenkort dan ook vervangen met deze nieuwe regeling.

In de whitepaper BENG gaan we in op wat BENG van bouwers verlangt en hoe zij kunnen komen tot gebouwen die bijna geen energie verbruiken. Een stuk geschiedenis over de regeling komt naar voren, evenals de berekeningsmethodieken. Daarnaast is er ruimte om succesprojecten te bekijken en ontdekken we welke subsidies verband hebben met het bijna energieneutraal realiseren van gebouwen.

