Zonnepanelen voor gemeentehuis Bloemendaal

Het dak van het oudbouwdeel van het gemeentehuis van Bloemendaal kreeg 34 zonnepanelen.

Betrokken bij de realisatie van de duurzame energieopwekking is Duurzaam Gebouwd-partner Van Dorp. Zij droeg zorg voor het installeren van de zonnepanelen. De duurzaamheidsmaatregelen passen in het beleid van de gemeente Bloemendaal, die duurzaamheid als speerpunt heeft.

Verdere aanscherping duurzaamheidseisen

Op de website van gemeente Bloemendaal is meer te lezen over de duurzame ambities. “Ook Bloemendaal heeft het Parijs-akkoord getekend. Alle woningen moeten in 2050 van het gas af zijn. De eisen aan duurzaamheid van bestaande en nieuwe woningen zullen verder worden aangescherpt. Samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties is nodig. De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven en wil zelf het goede voorbeeld zijn”, meldt Bloemendaal.

Op de website zijn tevens initiatieven als de Zonatlas te vinden, waar inwoners en bedrijven in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen.