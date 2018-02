‘Auto als energieopslag voor kantoorpand’

De eerste Smart Grid Charger is gekoppeld aan het kantoorpand van ENGIE in Zaandam. De laadpaal zorgt ervoor dat een elektrische auto niet alleen kan laden maar ook kan ontladen, ten behoeve van het gebouw. De Europese primeur laat voor het eerst zien dat het mogelijk is om binnen een smart grid op een slimme manier energie uit te wisselen tussen mobiliteit en vastgoed.

De charger is gekoppeld aan de energievoorziening van het gebouw en de zonnepanelen. Als het gebouw meer duurzame energie opwekt dan noodzakelijk, slaat het overvloedige energie op in de accu van de auto’s. Als er een tekort dreigt kan deze energie weer worden ingezet.

De auto-accu kan worden ingezet als noodstroomvoorziening en voor ‘peak shaving’, op tijden dat het bedrijf te maken heeft met een piekbelasting in het stroomverbruik. Het systeem wordt efficiënter door zonnepanelen en opslag direct aan te sluiten. Een MKB-bedrijf kan bijvoorbeeld met een aantal laders de verlichting, ventilatie en airco laten draaien op auto-accu’s. Eén lader kan al zo’n 2000 reguliere LED lampen voeden.

Volgende stap naar energieneutraliteit

“Nu uit deze demonstratie blijkt dat deze technologie uitstekend werkt, willen wij dit systeem graag aanbieden aan alle bedrijven die de volgende stap naar energieneutraliteit willen maken”, vertelt Jacco van der Burg, general manager smart mobility & e-mobility bij ENGIE (T +31 88 484 97 12). ENGIE verbindt de auto, de Smart Grid Charger, de energievoorziening van het gebouw en de zonnepanelen en/of opslag. Ze is als systems integrator verantwoordelijk voor het accuraat functioneren van de V2B-technologie [Vehicle to Brain technologie, red.]. De charger komt van Hitachi en Mitsubishi levert de auto.