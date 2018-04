Indaksysteem zorgt voor duurzame energie stolpboerderij

Een stolpboerderij uit 2008 doet dienst als een locatie voor vergaderruimtes en heeft een wereldprimeur: het BiTile indaksysteem van Robisol, waarmee bijna alle gebouw gebonden energie wordt opgewekt. Opgebouwd uit modulaire sets leveren de relatief kleine elementen een veelvoud aan energie op, zonder in te boeten aan esthetiek.

Foto's: Robert Tjalondo

In ‘De Buitenwerkplaats’ kunnen bedrijven diverse typen bijeenkomsten of werksessies plannen. “Een belangrijk onderdeel van de werkplaats is om tot rust te komen en nieuwe ideeën op te doen. We hebben daarvoor onder andere een loft met panorama-uitzicht en diverse werkruimtes beschikbaar.”

“We zorgen hier voor een plek die mensen de ruimte geeft om buiten hun normale werkomgeving aan een specifieke ontwikkeling te werken”, vertelt eigenaar Dagobert Bergmans. Juist door de stad te ontvluchten en op de reset-knop te drukken is het mogelijk om tot nieuwe ideeën te komen. Daar is deze locatie bij uitstek geschikt voor. “Groepen die hier langskomen gaan hier bijvoorbeeld aan de slag met een vernieuwing van het bedrijfsplan, een training of een internationale teambijeenkomst. De locatie dient er echt voor om je blik te verruimen.” De sfeer die bezoekers meekrijgen bij een bezoekje aan De Buitenwerkplaats is huiselijk en landelijk. “We hebben een loft en drie kleinere ruimtes en ontvangen hier kleine tot grote organisaties.”

Richard Bertrand is met Beter Zon sinds 2012 actief op het gebied van advisering en levering van pv-installaties. “Ik kwam in gesprek met Dagobert over de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken bij dit gebouw. Daarbij was van belang dat het esthetisch gezien een toevoeging op de Buitenwerkplaats moest zijn, geen afbreuk. Regulier pv aanbrengen was daarom geen echte optie. Indak-systemen wel.”

Het BiTile-systeem van Robisol werd uitgekozen om de oplossing te bieden in dit vraagstuk. “Het is de eerste keer dat we dit systeem inzetten. We bespraken de toepassing van de innovatie al in maart 2017, toen het nog niet op de markt was. Het type panelen zijn dan ook niet eerder gebruikt.” Daarmee heeft de installateur een primeur in handen. “We gebruiken kleine panelen van 85 bij 65 cm, dus niet de standaard panelen met een grootte van 165 bij 100.”

Voor de Buitenwerkplaats vormde ook de esthetiek een belangrijk argument om te kiezen voor de indak-oplossing. “De stolp heeft niet echt een rechthoekig dak en je hebt veel randen waar je rekening mee moet houden”, aldus Bergmans hierover. “Eerder bespraken we de mogelijkheid om hier een groot formaat indaksysteem aan te brengen, maar dan zouden we aan de bovenkant enorme paneelformaat paspanelen overhouden. Door de kleinere maat kun je nu het dakoppervlak beter benutten en bereik je het aangezicht van dakpannen.”

