Duurzaam Gebouwd-partner breidt energiepraktijk uit

Duurzaam Gebouwd-partner AKD advocaten, notarissen en belastingadviseurs trok Marjolein Dieperink aan als advocaat-partner om de energiepraktijk verder uit te bouwen. “De energietransitie ​is in volle gang. Met de expertise en ervaring die Marjolein meebrengt, bouwen we AKD’s positie in de energiesector verder uit en spelen we in op de toenemende en complexere vraagstukken binnen deze branche”, vertelt managing partner Erwin Rademakers.

Marjolein Dieperink is advocaat en richt zich vooral vanuit bestuursrechtelijk perspectief op de energiesector. Zij heeft ruime ervaring met zon-, wind- en warmteprojecten en netwerken, onder meer op het gebied van subsidies, vergunningen, staatssteun en tendering. Marjolein treedt op voor zowel marktpartijen als overheden. Zo is zij onder meer betrokken geweest bij de wind-op-zeeprojecten voor grote energiebedrijven, buitenlandse investeerders en ontwikkelaars.

Marjolein over haar komst naar AKD: “Om de energietransitie tot een succes te maken en zaken zoals de warmtetransitie, de Klimaatwet en de duurzame energieopwekking te realiseren, is het een vereiste dat de overheid en het bedrijfsleven nauw gaan samenwerken. AKD heeft een toppositie in de bestuurs- en milieurechtelijke markt, en een mooie klantengroep in de energiesector in binnen- en buitenland. Voor mij een perfecte basis om op de juridische ontwikkelingen in te spelen en bedrijven en overheden te adviseren.”

Voor haar komst naar AKD was Marjolein bij Houthoff counsel binnen het energieteam. Marjolein startte 14 mei bij AKD. Bekijk voor meer informatie haar persoonlijke pagina op de website van AKD.