Duurzaamste school Nederland wordt verwarmd door ijskelder

Het nieuwe kindcentrum Speelplein Zoggel in Uden is de duurzaamste school van Nederland en wordt verwarmd door middel van een ijskelder. Dit gebeurt volgens het omgekeerde koelkastprincipe: de warmte die vrijkomt bij het koelen van het ijs, wordt gebruikt om het schoolgebouw te verwarmen.

Ook anderszins is de school extreem duurzaam. Niet alleen door het benutten van slimme bouwtechnieken en installaties zoals regenwateropvang voor de toiletten, maar ook door het toepassen van heel veel natuurlijke materialen.

Het bovenstaande resulteert in een duurzaamheidsscore van 9,1 waarmee de school (die net open is) de duurzaamste school van Nederland is geworden. De maandelijkse energierekening van het gebouw dat werd ontworpen door Raffaan Architecten is om en nabij de nul euro. Hiermee zullen de bouwkosten van vier miljoen euro in zo’n tien tot twaalf jaar worden terugverdiend.

De school heeft verder een fraai uiterlijk met veel speelruimte, een opvallende overkapping met lichtinval via het dak en trappen aan de zijkanten zodat leerlingen op meerdere plekken naar binnen kunnen.

Het gebruikte Marmoleum van Forbo Flooring is CO 2 -neutraal+ (CO 2 -negatief, red.). Dat betekent dat er tijdens de levenscyclus van de duurzame vloer (van grondstof tot de eindfase van re- en upcycling) meer CO 2 wordt opgeslagen dan dat er nodig was om het Marmoleum te maken.

