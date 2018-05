Grote accu bij Jaarbeurs laadt elektrische auto’s op zon na zonsondergang

Twintig volledig elektrische auto’s gelijktijdig geladen op de kracht van de zon, terwijl de zon al onder is: sinds vorige week is dat mogelijk bij de Jaarbeurs in Utrecht. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) gaf het officiele startsein voor deze pilot van Smart Solar Charging.

De twintig laadpunten en 200 zonnepanelen zijn aangesloten op een grote batterij bij de Jaarbeurs. Deze batterij maakt het mogelijk om vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar af te stemmen. Met een vermogen van 400 kW en een omvang van 800 kWh heeft de batterij genoeg capaciteit om twintig volledig elektrische auto’s gelijktijdig helemaal vol te laden met zonne-energie. Ook als de zon niet schijnt.

Lokale energieopslag

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Dergelijke toepassingen moeten economisch aantrekkelijk zijn en zo min mogelijk belemmering ondervinden van regels. Daarom heb ik in maart ook een innovatiedeal met de Europese Commissie getekend om lokale energieopslag zoals dit project te stimuleren.”

LomboXnet

De demonstratie markeert tien jaar Smart Solar Charging in Utrecht. Tien jaar geleden werd op de Parkschool in Utrecht in het bijzijn van toenmalig minister Jacqueline Cramer de eerste zonnecentrale van LomboXnet in gebruik genomen. Vele mijlpalen volgden: de eerste openbare zonnelaadpaal van Nederland, de eerste teruglever-laadpaal van Europa, de eerste openbare terugleverlaadpaal ter wereld, 6.000 zonnepanelen op twintig daken, opschaling in de regio en de start van We Drive Solar.

Nieuw energiesysteem

De stad Utrecht wil voor 2030 alle woningen van het aardgas af en alle auto’s uitstootvrij maken voor een betere leefbaarheid in de stad. Tegelijkertijd worden de komende elf jaar 44.000 nieuwe energiezuinige woningen gebouwd in Utrecht. Daarvoor is een nieuw energiesysteem nodig waarin zonne-energie, elektrische auto’s en batterijen een belangrijke rol gaan spelen. De partners van Smart Solar Charging werken elke dag aan de realisatie hiervan.



Foto: LomboXnet / Desiree Meulemans