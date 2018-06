Kantoorverhuurder Merin krijgt 33.000 zonnepanelen op eigen daken

Nuon gaat circa 33.000 zonnepanelen leveren aan Merin, eigenaar en verhuurder van kantoor- en bedrijfsruimte in ruim 100 eigen gebouwen in Nederland. Met deze overeenkomst wordt een van de grootste zonnedakprojecten tot nu toe in Nederland gerealiseerd. De totale oppervlakte is te vergelijken met twaalf voetbalvelden.

De panelen worden geplaatst op zeven gebouwen van Merin verspreid over het land en gaan 9 MW (te vergelijken met het jaarlijkse verbruik van 2600 huishoudens) aan stroom leveren. Dit is goed voor bijna 30 procent van al het stroomverbruik van Merin. Met dit project heeft Nuon in een keer meer zonnepanelen verkocht aan een zakelijke klant dan in heel 2017.

De komende weken staan in het teken van de definitieve voorbereiding en engineering van het project. Vervolgens wordt gestart met het realiseren van de zonnedaken. Het merendeel hiervan wordt in 2018 opgeleverd met een planning die tot medio 2019 loopt om alle panelen geïnstalleerd te hebben.

Duurzaam partnerschap

Zowel Merin als Nuon hebben grote duurzaamheidsambities. Hieruit is een krachtig en duurzaam partnerschap ontstaan om de impact van energieverbruik op het klimaat te verminderen. Dit gebeurt door ervoor te zorgen dat kantoorgebouwen gaan voldoen aan de vereisten van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit houdt in dat we een standaard hanteren van 50 kWh per m2 per jaar feitelijk energieverbruik van een kantoorgebouw.

Bestaande gebouwen

“Merin onderzoekt de mogelijkheden om dit ook in de bestaande gebouwen te bereiken. Het partnerschap met Nuon is daarin een belangrijke stap”, zegt Merin CEO Bas van Holten. “Het streven is om uiteindelijk alle energie die in Merin gebouwen wordt gebruikt, ook op te wekken via onze gebouwen. Daarnaast investeren we bijvoorbeeld in het certificeren van onze Property Managers tot BREEAM-NL experts en hebben we er voor gezorgd dat alle Merin gebouwen eind 2018 voorzien zijn van een groen energielabel.”

Morgen zullen Merin & Nuon de overeenkomst symbolisch ondertekenen tijdens de Provada in Amsterdam. Dit zal om 15:00 uur plaatsvinden in het Paris Proof Café.