Bank helpt vastgoedklanten energieverspilling aan te pakken

Op de PROVADA introduceerde ING Real Estate Finance (REF) Energierobot waarmee eigenaren van vastgoed verspilling van energie in beeld kunnen krijgen. Volgens ING REF is tot 15% op energienota in vastgoed te besparen en dat is goed nieuws voor verhuurder én huurder.

ING REF heeft sinds 2015 een actief beleid om verduurzaming in de vastgoedportefeuille te stimuleren. Nu er de eis is voor kantoorvastgoed om in 2023 minimaal energielabel C te halen, zet ook ING een tandje bij. Peter Göbel, Algemeen Directeur ING Real Estate Finance Nederland: “De Energierobot is de volgende stap in verduurzaming van het vastgoed van onze relaties. In 2015 startten we ons 5-stappenplan met de introductie van de REF Duurzaam app. Die app geeft onze klanten - per pand - volledig geautomatiseerd inzicht in de mogelijkheden om CO 2 terug te dringen, welke investeringen daarvoor nodig zijn en wat daarvan de terugverdientijd is. Laat de scan via de app bijvoorbeeld zie dat meer dan 6.000 euro bespaard kan worden dan volgt een on-site scan waaruit een advies voorkomt voor een investeringsplan dat ING volledig financiert. Daarnaast is ING bereid om de groenbanklening met een half procent korting te verstrekken en ook helpen we ING de klanten in het vinden van de juiste subsidies voor investeringen in verduurzaming. Daarvoor zijn we een partnerschip aangegaan met het in subsidieverstrekking gespecialiseerde Van Draeckeburgh. Als genoemde stappen de certificering van een pand tot een A-status mogelijk maken, dan neemt ING ook nog eens de kosten van die certificering voor haar rekening.”

Brief naar klanten zet duurzaamheidseis kracht bij

Een volgende stap de aanpak van ING REF was een brief die begin dit jaar naar de cliënten in de vastgoedportefeuille werd gezonden. ING heeft in Nederland zo’n 28 duizend assets met 6 duizend relaties in portefeuille, wat staat voor ongeveer 20% van de Nederlandse vastgoedmarkt. Göbel: “In de brief vragen we onze klanten bij REF een duurzaamheidsplan in te leveren. Blijven zij op dat punt in gebreke, dan zijn wij als ING niet bereid de bestaande financiering te verlengen. Dat standpunt maakt duidelijk dat we enerzijds faciliteren, maar daarnaast duidelijk richting geven. Tot op heden zijn de reacties van onze klanten positief. Men ziet niet alleen de noodzaak, maar ook de economische voordelen. Uit onderzoek weten we namelijk dat ‘groene’ panden een hogere huurwaarde noteren dan panden waar verduurzaming niet heeft plaatsgevonden. Je ziet dat de labels stijgen van 15 procent label C eind 2015 tot 40% nu. Als we zo door gaan, is onze portefeuille over 5 jaar compleet groen. ”

Goed label maar toch energieverspilling

Toch blijkt er nog winst te behalen bij duurzaam vastgoed ontdekte ING REF. De gebruiker (huurder) van een pand is namelijk verantwoordelijk voor het energieverbruik en daar zit vaak verspilling. Göbel: “We dachten hier al in 2015 over na. Want het is natuurlijk prachtig om een pand met energielabel-A te hebben, maar als je nog steeds verbruikt als een pand met een G-label dan bespaar je niet. Daarom zetten we met de Energierobot de volgende stap door niet alleen onze klanten te helpen te verduurzamen, maar nu ook de klanten (lees: huurders) van onze klanten gaan helpen te besparen.” ING nam voor de Energierobot CFP Green Buildings in de arm, het bedrijf dat ook de ING REF duurzaam app heeft ontwikkeld.

Energierobot vergelijkt met benchmarks

Göbel: “De Energierobot is een ‘soft bot’ die reageert op de pulsen van de slimme energiemeters die aanwezig zijn in de panden. Er is een koppeling met onze REF app die alle data bevat. De Energierobot meet 24 uur per dag het jaar rond energieverbruik. De meetgegevens vergelijkt de Energierobot met de benchmarks voor dat betreffende type pand. Pieken in energiegebruik op momenten waar dat niet zou mogen, komen zo aan het licht. De vastgoedeigenaar kan dan de huurder te adviseren over mogelijke besparingen. Uit onderzoek weten we dat zo’n 10 à 15% bespaard kan worden op energiekosten. Bedenk, dat dit percentage gelijk staat aan de helft van alle duurzaam opgewekte energie in Nederland. ING ziet de introductie van de Energierobot dan ook als een goede manier voor de verduurzaming van vastgoed in Nederland.”

Peter Göbel: Algemeen Directeur ING Real Estate Finance Nederland, introduceert de Energierobot tijdens de PROVADA

Tekst: Tom de Hoog