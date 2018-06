‘Houten diamant’ is strak en energie neutraal

Architectenbureau KAW heeft met het eerste Active House van Schiedam een woning gerealiseerd die meer energie oplevert dan zij verbruikt. Architect en bewoner Reimar von Meding heeft door de implementatie van een flink aantal technische innovaties en het maken van architecturale keuzes de milieu-impact van de woning zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bodembron, een warmtepomp en zonnepanelen op het dak, maar ook het plaatsen van grote ramen in de gevel om natuurlijk licht en passieve verwarming te bevorderen. Bovendien koos Von Meding voor duurzame materialen als hout (voor zowat de hele binnenkant; hij noemt zijn huis zelf wel een ‘houten diamant’), steen, glas, staal en Marmoleum, de eerste CO 2 -neutrale linoleumvloer ter wereld.

Gezondheid centraal

Het zogenaamde Active House - uitgangspunt van die manier van bouwen, is dat het binnenklimaat, comfort en energie in balans zijn, dat het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staat en dat het huis een positieve CO 2 voetafdruk heeft en dus meer geeft dan het neemt - is gelegen in een stedelijke wijk uit de jaren 1930 waar vroeger een ziekenhuis stond. Het strakke lijnenspel, de gestapelde kubussen en de kenmerkende verbinding tussen binnen- en buitenruimtes van de Duitse modernistische architect Ludwig Mies van der Rohe, diende tot inspiratie voor Von Medings huis. Dat komt onder andere terug in het gedeeltelijk overdekte terras dat tevens dient als buitenkamer.

Verbonden met buitenlucht

Ook de beslissing om geen deuren op de begane grond te plaatsen en de introductie van grote openingen zorgen ervoor dat de ruimtes helder aanvoelen en verbonden zijn met de buitenlucht. De grote ramen geven voorts veel gratis licht en verwarmen ook passief. De extra energie die nodig is voor verwarming en warm water komt van een warmtepomp die werkt in combinatie met zonnepanelen.

CO 2 negatieve vloeren

Daarnaast is er zo goed als geen lijm gebruikt in het gebouw wat recycling van onderdelen later makkelijk mogelijk maakt. De houten panelen aan de binnenkant van het huis zijn geverfd met een eenvoudige whitewash verf op biologische basis en op de vloer fraaie groene Marmoleumvloeren van Forbo Flooring die sinds kort CO 2 negatief geproduceerd worden en dus bijdragen aan een beter klimaat. Marmoleum bevat bovendien geen ftalaten, andere weekmakers of minerale oliën die schadelijk zouden kunnen zijn voor mens of dier.

Foto’s: Ossip van Duivenbode