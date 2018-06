‘Fabriek van de toekomst’ gasvrij dankzij duurzame maatregelen

Wie vanuit noordelijke richting Eindhoven binnenkomt, kan er niet omheen. Hier verrijst een kenmerkend groen gebouw: cluster 1 van het Brainport Industries Campus (BIC). Dit gebouw is door ENGIE van duurzame installaties voozien, die door het bedrijf de komende 15 jaar worden geexploiteerd. Daardoor is het geheel aardgasvrij.

In opdracht van V.O.F. Brainport Industries Campus ontwikkelt en realiseert SDK Vastgoed het eerste cluster, goed voor 65.000 m² aan vloeroppervlak. De buitenwanden staan, maar binnen wordt nog hard gewerkt om het gebouw gereed te maken. BIC voorziet huisvesting voor een groot aantal bedrijven en organisaties uit de hightech toelever- en maakindustrie. ‘De Fabriek van de Toekomst’ is cruciaal in de ontwikkeling van Brainport Regio.

Duurzame energievoorziening

ENGIE exploiteert gedurende 15 jaar via een DBFMO principe de duurzame energievoorziening voor alle BIC huurders zodat zij zich kunnen focussen op de corebusiness. Bovendien verzorgt ENGIE de nodige zeer specialistische installaties (utilities) ten behoeve van specifieke industriële productieprocessen.

‘Pay-per-use’

Het gaat hierbij om zowel ‘reguliere’ voorzieningen als warmte -en koude, elektriciteit en water, als ook om meer specialistische diensten ten behoeve van productieprocessen zoals perslucht, demiwater, stikstof en vacuüm. Ook voorziet ENGIE het eerste cluster van circa 8.800 nieuwste generatie zonnepanelen. Verder wordt, waar mogelijk, uitsluitend gebruikgemaakt van ledverlichting. Per huurder wordt een ‘Pay-per-use’ concept gehanteerd.

100 procent gasvrij

Om de betrokkenheid van ENGIE te verankeren, huurt het als duurzame partner van de Brainport Industries Campus ruimte in de Fabriek van de Toekomst. Ruud Vleugels, commercieel directeur van ENGIE Services Zuid: “Met deze werkwijze bewijzen we dat werken zonder gasaansluiting nu al kan want de BIC draait 100 procent gasvrij.”