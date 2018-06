'Restwarmte datacenters kan 2 miljoen bestaande woningen verwarmen'

Een whitepaper van Unica Energy Solutions gaat in op het benutten van restwarmte uit datacenters. Met de groei van datacenters in Nederland zijn met restwarmte 2 miljoen bestaande woningen te verwarmen in 2030.

De aanstormende wet VET doet de aansluitplicht op gas vervallen en breekt de weg open voor oplossingen om woningen aardgasvrij te maken. Duurzame warmte komt onder andere van warmtenetten, geothermie en uit restwarmte van bijvoorbeeld een datacentrum. Het inzetten van restwarmte uit deze centra wordt een steeds interessanter alternatief, want de datacentra in Nederland kent de afgelopen 6 jaar een gemiddelde groei van 17,5%.

Constante bron van warmte

“Processen binnen deze centra leveren veel restwarmte op”, weet Duurzaam Gebouwd-expert en directeur Jan-Maarten Elias van Unica Energy Solutions. “Vrijwel alle elektriciteit van zo’n gebouw wordt omgezet in warmte en is hiermee een constante bron van warmte.” 44% van de totale Nederlandse energiebehoefte is warmte. “Daarom vormt dit een sleutel in de energietransitie naar een duurzaam systeem zonder gas.

Op dit moment is er voldoende capaciteit om ongeveer 2 miljoen huishoudens te verwarmen met restwarmte van datacenters. Een fors aantal. “Maar om echt stappen te zetten is het op strategisch vlak van belang om datacenters onderdeel te maken van de energie-infrastructuur.” Wet- en regelgeving kunnen een bijdrage leveren aan deze opgave. “Het gaat niet alleen om de verbinding met de infrastructuur. Ook de locatie speelt een belangrijke rol, die moet strategischer gekozen worden.”

Nieuwe warmtebron

Als de puzzelstukjes op de goede plek vallen, zijn er verschillende voordelen. “De omgeving kan natuurlijk profiteren van restwarmte en lokale overheden krijgen een nieuwe warmtebron om bestaand vastgoed los te koppelen van de gasvoorziening. De datacentra hebben op hun beurt een extra verdienmodel door hun restwarmte te leveren aan afnemers.”

Whitepaper belicht integrale oplossing

In de whitepaper ‘Benutting Restwarmte uit Datacenters’ wordt onder andere ingegaan op de randvoorwaarden om restwarmte van datacenters succesvol in te zetten voor de energietransitie. Zo komt onder andere de integrale oplossing die hiermee samenhangt uitgebreid aan de orde. Lees de whitepaper hier (bovenaan in het rijtje downloads).