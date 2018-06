Uitbreiding van ontwikkelconcept van gasloze woningen

Ontwikkelaar Timpaan en leverancier van duurzame energieconcepten Klimaatgarant, tevens Duurzaam Gebouwdpartner, hebben een overeenkomst getekend vanaf komend jaar jaarlijks 300 gasloze woningen te gaan realiseren.

Het gasloze energieconcept van Klimaatgarant wordt al in twee projecten van Timpaan gerealiseerd, te weten Nieuw Waard in Heerhugowaard en Het Gemaalhuis in Hoofddorp. In de intentieverklaring is opgenomen dat Timpaan en Klimaatgarant deze samenwerking willen uitbreiden.

Timpaan verwacht vanaf 2019 jaarlijks 300 woningen met Klimaatgarant te ontwikkelen en Klimaatgarant geeft aan deze woningen te kunnen voorzien van een energieconcept tegen marktconforme (lease)voorwaarden.

Dit energieconcept bestaat uit een grondgebonden warmtepomp, ventilatie met warmteterugwinning en warmteterugwinning uit douchewater. Klimaatgarant verleent een energieprestatiegarantie van 25 jaar aan de bewoners.

De eerstvolgende projecten waarin Timpaan en Klimaatgarant samen gasloze woningen realiseren, zijn ook al bekend. Het betreft De Kleine Weelde te Uithoorn en De Tuinen van Ursem.

Op de foto hierboven: Op 7 juni jl. tijdens de vastgoedbeurs Provada te Amsterdam tekenden namens Timpaan algemeen directeur Ingeborg de Jong en directeur Gert-Jan ’t Hart namens Klimaatgarant de intentieovereenkomst.