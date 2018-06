Jubileumeditie Duurzaam Gebouwd Congres in provincie Friesland

Het tiende Duurzaam Gebouwd Congres vindt plaats op 14 februari 2019 en wordt georganiseerd in samenwerking met provincie Friesland. Centraal bij het jubileumcongres staat het invullen van ambities rondom verduurzaming van de gebouwde omgeving in de provincie.

De energietransitie is in volle gang. Er is meer aandacht voor opslag en opwek van duurzame energie en alternatieve vormen van warmtevoorziening. Investeringen in duurzame technologie stijgen, evenals de inzet van uitwisseling van energie. Naast deze versnelling rondom energie zeggen we het gebruik van fossiele grondstoffen vaarwel en werken we toe naar een volledig circulaire economie. Tegelijkertijd knokt de bouw- en vastgoedsector voor het integreren van meer biodiversiteit in flora en fauna.

Handen uit de mouwen

In de provincie Friesland werd een eigen programma Energietransitie opgezet, om invulling te geven aan de nationale doelstellingen. De regio zoekt actief naar partners die deze verduurzaming kunnen versnellen, evenals naar aansprekende voorbeelden van verregaande verduurzaming: Nul op de Meter, #VanGasLos, energieleverende en circulaire bouw. Het Duurzaam Gebouwd Congres luidt de volgende stap in om ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken.

10 jaar lang Duurzaam Gebouwd Congres

Het Duurzaam Gebouwd Congres wordt al een decennium lang georganiseerd door Duurzaam Gebouwd, in samenwerking met diverse provincies. Eerder werden congressen georganiseerd met o.a. Provincie Noord-Holland (2018), Groningen (2015), Utrecht (2013) en Noord-Brabant (2010). Deelnemers aan de tiende editie kunnen rekenen op het maken van waardevolle verbindingen, om de volgende stap te zetten in de (regionale) verduurzaming.

Programma en thema

