Flexibele zonnecellen wekken stroom op in de vangrail

Voor het eerst ter wereld zijn er zonnecellen aangebracht op een vangrail. Het gaat om een stuk van 72 meter op een vangrail naast de provinciale weg N194 bij Heerhugowaard. Het is een proef met flexibele folie met zonnecellen. Onderzocht wordt of op een veilige en duurzame manier energie kan worden opgewekt voor wegverlichting en matrixborden, of voor levering aan het elektriciteitsnet. De proef duurt een jaar.

Zonnecellen kunnen naast de bekende zonnepanelen ook ingebouwd worden in flexibele folies. Deze technologie is volop in ontwikkeling en het rendement wordt steeds beter. Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit): “Ik ben enorm trots dat wij in Noord-Holland de primeur hebben. Zonnecellen op en langs onze wegen vergroten de mogelijkheden om op nieuwe plaatsen zonne-energie op te wekken, lokaal te gebruiken en beschikbare ruimte slim te benutten.

Praktijkproef

Onlangs werd de flexibele folie met zonnecellen aangebracht in de dubbele vangrail naast de provinciale weg N194 bij Heerhugowaard. Er zijn in deze proefopstelling twee soorten folies gebruikt om de resultaten te vergelijken: met een breedte van 37 cm en 50 cm. Eind juli volgt installatie van de elektrische apparatuur en het trekken van de kabels. Vorig jaar is ervaring opgedaan met een kleine pilot-opstelling. Dit gaf vertrouwen om de proef bij de N194, onderdeel van project N23 Westfrisiaweg, te bouwen.

Analyse

Nu is het wachten op de eerste resultaten: is en blijft er een goede elektriciteitsproductie? Blijft de folie goed functioneren langs een weg in alle seizoenen? Kunnen we de energie goed verzamelen en transporteren, ook als er bijvoorbeeld een onderdeel uitvalt? Om op deze en andere vragen antwoord te geven, is er apparatuur geplaatst die veel data verzamelt van de pilot en die doorstuurt voor analyse. Of de proef met zonnecellen op de vangrail succesvol is, wordt najaar 2019 bekend. De volgende stap is om een onderzoek te doen op grotere schaal, langs verschillende soorten wegen.

Onderzoek flexibele folies

Het is bekend dat flexibele folies met zonnecellen bruikbaar zijn voor elektriciteitsproductie. Het rendement is iets minder dan van de bekende zonnepanelen. De toepassingsmogelijkheden zijn veel groter en de prestaties verbeteren snel dankzij nieuwe ontwikkelingen in materialen.

De partners werken aan verschillende projecten om flexibele folies op allerlei plaatsen toe te passen. Ook wordt er gewerkt aan verbeterde productietechnieken en aan nieuwe technologieën met een hogere efficiency, waardoor zonne-energie goedkoper zal worden.

Het project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland, TNO, Solliance Solar Research, Heijmans, Femtogrid, Hogeschool van Amsterdam en wordt gesubsidieerd door de iDEEGO (innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving) regeling van de topsector Energie, gefaciliteerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).