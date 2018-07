Proef met batterij voor energieneutraal appartementencomplex

Foto: Een scherm in de entreehal laat duurzame energieopwekking zien

Woningcorporatie De Alliantie en iwell plaatsten een batterij in een appartementencomplex aan de Wingerdweg in Amsterdam-Noord. Zestig procent van de stroom blijft daardoor binnen het pand, terwijl dat percentage normaal gesproken veel lager ligt: 30 procent.

De plaatsing van de batterij en de opslag van duurzame energie erin is voor De Alliantie een proef. De batterij kan stroom opslaan en pieken verlagen, bijvoorbeeld wanneer de lift in het complex in beweging komt. “De geleerde lessen passen we nu toe bij de Wingerdweg”, geeft directeur Jan Willem de Jong van iwell aan. “We hebben onze batterij slimmer gemaakt en houden zo nog meer zonnestroom binnen het gebouw.”

De batterij van iwell

Bredere verduurzaming

De batterij vormt niet de enige duurzaamheidsmaatregel die wordt getroffen bij de verduurzaming van het complex. Zo zijn de galerijlampen vervangen door ledverlichting en liggen er op het dak zonnepanelen. De opgewekte energie wordt gebruikt voor algemene ruimtes en het restant wordt opgeslagen in een batterij. Als deze leeg is wordt de stroom van de energieleverancier gebruikt. ““Als de proef slaagt, gaan we kijken waar we dit nog meer kunnen inzetten”, vertelt regiodirecteur Eddo Rats van De Alliantie.