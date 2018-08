Energie-innovaties in de spotlight bij The Business Booster

De zesde editie van de energietransitie katalysator staat op de planning. Op 17 en 18 oktober 2018 vindt ‘The Business Booster’ (TBB) plaats in Kopenhagen, Denemarken. Het thema? The future is now!

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

Meer dan 150 start-ups staan klaar om hun innovaties te pitchen aan het publiek, bestaande uit onder andere industrie, investeerders en overheden. Naast deze presentaties zijn er rondetafelgesprekken om aan deel te nemen, live productpresentaties en voordrachten van experts.

Nieuw dit jaar zijn de parallelle Reverse Pitching Sessions, dat een omgekeerde aanpak aanhoudt ten opzichte van de reguliere presentaties. Hier zoeken energiebedrijven naar oplossingen om hun uitdagingen binnen de energietransitie aan te gaan. “Met deze unieke mix aan sessies, productdemonstraties en Networking Events bieden wij deelnemers de ideale omstandigheden om de nieuwste innovaties te ontdekken, samenwerkingsverbanden te sluiten en merkbekendheid te verhogen”, vertelt innovation director Elena Bou van InnoEnergy.

Energieopslag tot verwarmingssturing

De exposanten laten dit jaar een gevarieerd assortiment aan producten zien, van energieopslagsystemen met hoog rendement tot automatische verwarmingssturing. Daarnaast is keynote-spreker Daniel Kammen, professor energie aan de universiteit van Californië.

Meer informatie over het evenement en de inschrijfmogelijkheid vind je op de website van KIC InnoEnergy.