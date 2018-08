Zelf bepalen waar je energie vandaan komt

ENGIE Opgewekt laat afnemers van energie zelf bepalen waar hun energie vandaan komt. Dat maakt het eenvoudiger om te kiezen voor een duurzame opwekking.

Op de website van ENGIE is het mogelijk voor klanten om zelf bronnen te vinden waar ze energie van kunnen afnemen. Zo kun je op wind- of zonne-energie filteren of zoeken in de omgeving welke alternatieven er beschikbaar zijn.

100% groen

De energie is 100% groen en opgewekt uit natuurlijke energiebronnen. ENGIE doet voor alle klanten die kiezen voor ENGIE Opgewekt een donatie aan Stichting Trees for All. Deze stichting plant wereldwijd bomen, die op hun beurt CO 2 omzetten in zuurstof.

Bekijk alle mogelijkheden om zelf een energiebron te kiezen op de website van ENGIE en neem een kijkje in het partnerprofiel onderaan deze pagina.