Nederlandse zoutwaterbatterij in finale Postcode Lottery Green Challenge 2018

De Nederlandse start-up AquaBattery (Delft) heeft de finale van de Postcode Lottery Green Challenge 2018 bereikt. Ook een andere Nederlandse start-up The Great Bubble Barrier (Amsterdam) heeft de finale gehaald en daarmee zich verzekerd van in ieder geval een ton euro finalegeld. Op 13 september nemen zij het op tegen een start-up uit de Verenigde Staten, uit Groot-Brittannië en uit Estland.

TU Delft spin-off AquaBattery heeft een energieopslagsysteem ontwikkeld dat werkt op basis van water en tafelzout in plaats van schaarse en dus dure grondstoffen. Omdat er geen chemische reactie nodig is om energie op te slaan en vrij te geven, biedt de innovatie een veilige en duurzame oplossing voor het opslaan van energie verkregen uit hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie.

Opslaan

Het duurzaam kunnen opslaan van de groeiende hoeveelheid hernieuwbare energie is essentieel voor de transitie naar duurzame energie. Door de niet-toxische samenstelling en de schaalbaarheid van de ‘Blue Battery’, is het energieopslagsysteem ook geschikt voor de gebouwde omgeving. Emil Goosen (29), medeoprichter van AquaBattery, vertegenwoordigt de start-up tijdens de finale.

Luchtbellen

De andere Nederlandse inbreng betreft een innovatieve manier – een luchtbellengordijn – vabn The Great Bubble Barrier om de plasticsoep aan te pakken. Een luchtbellenscherm voor rivierbeddingen vangt plastic af voordat het in zee terecht komt.

Finale in Amsterdam

De finale vindt plaats op donderdag 13 september in de Gashouder in Amsterdam en is ook via een livestream op www.greenchallenge.info te volgen.