Zonnepanelen stadhuis Arnhem wekken meer stroom op dankzij witte dak

Op het dak van de raadzaal van het stadhuis Arnhem zijn 108 zonnepanelen geïnstalleerd, als eerste stap van een veel groter zonnedak. Uiteindelijk krijgt het Arnhemse stadhuis 700 zonnepanelen op het dak.

Bijzonder is dat de dakbedekking van het stadhuis is vervangen door witte dakbedekking waarop de zonnepanelen zijn aangebracht. Daardoor blijft de warmte beter buiten en is het effect van de panelen nog groter. Dat blijkt ook de eerste opbrengstgegevens die de gemeente Arnhem bekendmaakte. In twee weken tijd hebben de 108 zonnepanelen bijna 1800 kWh elektriciteit. Dat is ongeveer 20 procent meer dan gemiddeld.

Eind juni begon de aannemer met de werkzaamheden en op 3 augustus werd de installatie in gebruik genomen. Het zonnige weer deed de rest. Uiteindelijk komen er 700 zonnepanelen op het hele stadhuis. Dat gebeurt pas als het dak van het stadhuis gerenoveerd wordt, uiterlijk 2023.