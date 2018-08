'Energy Scale Up geeft scale-ups de benodigde boost'

Scale-ups kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan het Energy Scale Up programma, bedoeld om meer energieondernemers naar Arnhem te halen. Betrokken bij het initiatief en het programma zijn de gemeente, Rabobank, OostNL en KIC InnoEnergy.

Energy Scale Up laat deelnemende bedrijven anderhalf tot twee jaar begeleiding krijgen van experts om groeistappen te maken. KIC InnoEnergy richt zich bij de begeleiding op het leveren van toegevoegde waarde door middel van het Europese netwerk van toegewijde partners en kennis. De gemeente geeft op zijn beurt bedrijven toegang tot voorzieningen en netwerken die in de regio zijn opgebouwd.

Zowel internationale als nationale bedrijven kunnen terecht bij Energy Scale Up. Er wordt een challenge gehouden en kandidaten kunnen zich inschrijven tot 17 oktober aanstaande. “Ik ga me er persoonlijk voor inzetten dat we de gekozen scale-ups een enorme boost gaan geven”, vertelt wethouder economie Jan van Dellen van gemeente Arnhem.