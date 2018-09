Innovatieve wko-bedrijven naar energiereus

De Installect bedrijven overgenomen, bestaande uit Installect Advies, Geocomfort, Insted en Reduses, zijn overgenomen door energie- en installatiebedrijf ENGIE. De bedrijven leveren duurzame energiesystemen met een specialisatie op WKO (warmte-/koude-opslag) en staan in de markt bekend als innovatief.

De Installectbedrijven zijn op 2 juli 1998 opgericht door Henk Broekhuizen en Gerrit Kamphuis. In de achterliggende 20 jaar hebben de verschillende onderdelen en de medewerkers zeer specifieke praktische kennis op het gebied van duurzame energiesystemen opgedaan. Om een volgende fase van groei door te maken heeft het bedrijf samenwerking gezocht met ENGIE. De Installect bedrijven continueren hun bedrijfsvoering naar alle klanten en blijven onder dezelfde naam actief in markt.

ENGIE wil fors inzetten op innovatie in duurzaamheid. In Nederland heeft ENGIE daarvoor het bedrijf ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) opgericht. De Installect bedrijven zijn complementair aan EVIS. Samen hebben ze meer slagkracht op zowel het gebied van innovatie als in de ontwikkeling en bouw van duurzame energiesystemen.

Guido Frenken, algemeen directeur van ENGIE Ventures & Integrated Solutions: “ENGIE is al jaren bezig met het ontwerp, de bouw en exploitatie van individuele en collectieve duurzame energiesystemen. Met de overname van de Installect bedrijven verbreden en versterken we ons verder op dit gebied.”