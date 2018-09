Nieuwe ziekenhuis Eramus MC officieel geopend

Het nieuwe academisch ziekenhuis Erasmus Medisch Centrum is gisteren in het bijzijn van Koning Willem-Alexander officieel geopend. Het duurzaam gebouwde ziekenhuis heeft een vloeroppervlak van 210.000 m2. In het centrum zijn diverse innovaties toegepast om het genezingsproces van patiënten te versnellen en het werkproces voor professionals zo efficiënt mogelijk te maken.

Er zijn onder andere 522 eenpersoonskamers ondergebracht met eigen badkamer, tablet voor tv, klimaat, verlichting en communicatie. In de atria is sprake van veel natuurlijk licht en er zijn 2 daktuinen met zicht op natuur. Ook qua indeling is het nieuwe Erasmus MC duurzaam voorbereid op toekomstige ruimtelijke wensen door de zeer grote indelings- en gebruiksflexibiliteit. De vrij indeelbare vloervelden hebben een stramienmaat tot wel 9.60 meter, een verdiepingshoogte van 4.00 meter en dragende gevels voor de 31 verdiepingen tellende kantoortoren.

Duurzaam

Daktuinen en mossedum daken van in totaal 6.000 m2 zorgen voor natuurlijke warmte-isolatie, vermindering van de regenwaterbelasting en verhoging van de gezondheid door opvang van fijnstof en productie van zuurstof.

Bijzonder is de eigen afvalverwerking in de souterrain van het complex. Hier komen vanuit het hele ziekenhuis afvalstromen uit keukens, sanitair en zelfs operatieafdelingen samen. Deze worden via de waterzuiverings- en vergistingsinstallatie omgezet in schoon water en biogas voor de eigen energiebehoefte.

20 jaar

De opening markeert het eind van bijna 20 jaar plannen, ontwerpen en bouwen aan het grootste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwbouw transformeert een verzameling losse gebouwen naar een innovatieve aantrekkelijke kleine medische stad waar dagelijks 13.500 medewerkers, 4.500 studenten en duizenden patiënten en bezoekers hun weg vinden.

EGM architecten heeft zowel het architectuur- als het interieurontwerp voor het nieuwe Erasmus MC gemaakt. Speciaal voor de bouw van het Erasmus MC richtten installatiebedrijf ULC en bouwbedrijf BAM negen jaar geleden een bedrijf op, met de naam Iebu. RoyalHaskoningDHV heeft het installatieadvies gedaan.