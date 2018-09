Warmtepomp-opleidingen krijgen boost

De komende vijf jaar worden in Nederland 6.000 nieuwe monteurs opgeleiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal Warmtepompen die minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra vandaag samen met diverse partijen in Groningen hebben ondertekend.

De Green Deal Warmtepompen is een grote stap op weg naar grootschalige duurzame warmtetechniek en een lagere CO 2 -uitstoot in de gebouwde omgeving. In Groningen openden Wiebes en Terpstra een praktijklokaal voor warmtepomptechniek als eerste resultaat van de deal.

Opleidingen centraal

Opleidingen staan dan ook centraal in de Green Deal Warmtepompen. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmtetechniek én in het plaatsen en onderhouden van onder meer (hybride) warmtepompen. Het praktijklokaal voor warmtetechniek dat evenees vandaag is geopend in het Groningse Alfa College is één van in totaal zeven klaslokalen in heel Nederland. De andere lokalen worden, verspreid over het land, nog dit jaar in gebruik genomen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties.

Zes verschillende warmtepompen

In het praktijklokaal van het Alfa College staan zes verschillende warmtepompen, van verschillende merken. Per jaar kunnen ongeveer 50 studenten trainen met de nieuwste technieken op het gebied van warmtepompen. Daarnaast leidt Installatiewerk Nederland in het centrum honderden medewerkers per jaar op uit de installatiebranche.

Hier worden de huidige medewerkers uit de installatiebranche, van receptionist tot installateur, opgeleid in het adviseren, installeren en onderhouden van warmtepompen. Maar ook studenten van de installatie- en engineering-opleidingen krijgen de kans om naast hun mbo-opleiding hier een extra certificaat te behalen.

Duurzaam verwarmen

Bij het verwarmen van woningen en andere gebouwen zal duurzaam opgewekte energie de plaats innemen van aardgas. Installatiebedrijven krijgen steeds vaker vragen over duurzame verwarmingssystemen. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: "Als sector kunnen en willen wij een bijdrage leveren aan de verbouwing van Nederland. Met deze Green Deal helpen wij installateurs om de sprong voorwaarts te maken. Dat is niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk. Het aantal cv-installaties gaat afnemen. Duurzame techniek is onmisbaar en de installatiebranche ook." De partijen die de Green Deal hebben ondertekend, roepen monteurs in de installatiebranche op om de opleiding voor warmtepompmonteur zo snel mogelijk te gaan volgen.

Innovatieve economie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: "Met deze afspraak brengen we de CO 2 -uitstoot omlaag én versterken we onze innovatieve economie. Dat levert de komende jaren veel banen op. Met deze duurzame techniek verbeteren we bovendien onze exportpositie." De overheid maakt de overstap naar warmtepompen en andere duurzame technieken nog aantrekkelijker voor consumenten en bedrijven met behulp van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Foto's: Alfa College